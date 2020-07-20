علاقة حب "غريبة" بين قطة وغزال... فيديو

الحب لا يعرف الفوارق، يبدو أنها مقولة سارية في عالم الحيوان أيضا، حيث قامت علاقة حب فريدة من نوعها بين قطة وغزال.

عرضت قناة "Rumble Viral" على موقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر مشهدا من تلك الصداقة الغريبة بين القط والغزال.

ويظهر في الفيديو الغزال وهو يلعق جسد القط برفق، في مشهد معتاد بين الحيوانات من نفس النوع إلا أنه يصبح شديد الغرابة عندما يحدث بين حيوانين بينهما فوارق في الشكل والحجم ونمط الحياة.