رجل يتحدى المخاطر والصعوبات في سبيل الحصول على العسل البري... فيديو

ونشر الحساب الرسمي لقناة "68 Machine TV" مقطع الفيديو وعلق قائلا: "عمل خطير وصعب - احصل على عسل الغابة على قمم الجبال".
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال كبيرة من قبل روادها.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لصياد يحاول الحصول على العسل البري من خلية نحل ضخمة فوق منحدر خطير.
ونشر الحساب الرسمي لقناة "68 Machine TV" مقطع الفيديو وعلق قائلا: "عمل خطير وصعب - احصل على عسل الغابة على قمم الجبال".
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال كبيرة من قبل روادها.
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