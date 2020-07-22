جرو صغير يقلد الكلاب الكبيرة يثير إعجاب الآلاف... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو الجرو الصغير من نوع روت فايلر وهو ينبح نحو الكاميرا، وكأنه يحاول إخافة أصحابه.
وعلق أحدهم على الفيديو: "كلاب روت فيلر رائعة... لكن الناس يجعلوهم سيئين... فكل مخلوق يخلق بريئا إلا أن يتم تعليمه خلاف ذلك".
التقط أصحاب جرو صغير من ولاية يوتا الأمريكية مقطع فيديو طريف للحيوان الأليف وهو يقلد الكلاب الكبيرة بنباحه.
ويظهر مقطع الفيديو الجرو الصغير من نوع روت فايلر وهو ينبح نحو الكاميرا، وكأنه يحاول إخافة أصحابه.
وعلق أحدهم على الفيديو: "كلاب روت فيلر رائعة... لكن الناس يجعلوهم سيئين... فكل مخلوق يخلق بريئا إلا أن يتم تعليمه خلاف ذلك".
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