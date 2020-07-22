أطفال يقفزون من نافذة شقتهم هربا من حريق هائل... فيديو

تداولت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات مؤثرة لحريق هائل نشب في شقة سكنية، الأمر الذي دفع أطفالا كانوا فيها إلى القفز من النافذة.

ويظهر المقطع تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من الشقة المحترقة فيما يتشبث طفل بالنافذة من الخارج، لكنه ما لبث أن قفز من الشقة الواقعة في الطابق الثالث.

ونجحت مجموعة من الأشخاص تجمهرت أسفل العقار في التقاط الطفل الذي قفز من النافذة هربا من الحريق، ليقوم طفل آخر بنفس ما فعله الأول وسط صرخات الجميع.