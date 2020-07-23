سحلية تصفع كلبا على وجهه بذيلها الضخم... فيديو

ويظهر الفيديو ملاحظة الكلاب الأليفة لسحلية ضخمة في وسط الطريق الذي سلكته الكلاب برفقة مالكها.

وبدأ أحد الكلاب بالنباح على السحلية وحاول الهجوم عليها، ولكنه تلقى صفعة قوية على وجهه بذيل السحلية (وهي طريقة دفاعية)، الأمر الذي أدى إلى انتهاء المعركة بسرعة وتراجع الكلب عن قراره في الهجوم.