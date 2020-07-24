دب هيمالايا يسرق العسل من خلية نحل... فيديو

التقطت عدسات كاميرا في منتزه "زمليا ليوبارد" الوطني في بريموري الروسية، مشاهد نادرة لدب الهيملايا وهو يتسلق شجرة محاولا إخراج عسل من خلية موجودة على الشجرة.

وتظهر المشاهد تمزيق الدب للحاء الشجرة ليخرج العسل ليتغذى عليه.

وبحسب تصريحات لموظف في المنتزه فإن هذا النوع من الدببة غالبا ما يتسلق الأشجار للبحث عن العسل، غير مكترث بالظروف المناخية.

مضيفا بأن هذا النوع من الدببة، يقضي وقتا طويلا على جذوع الأشجار.