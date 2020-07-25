اكتشاف حبار يغير ألوانه بشكل عجيب.. فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حبارا من نوع غريب على أحد الشواطئ الأمريكية.

ويظهر في الفيديو حبار صغير يحمله شخص على راحة يده، بينما يظهر الحبار بشكل غريب حيث يغير ألوانه بشكل مستمر.

وظهر هذا الحبار الغريب على أحد شواطئ ولاية فلوريدا الأمريكية، وجذب أنظار أحد المارة بألوانه البراقة، فقرر أن يلتقط له مقطعا سريعا قبل إعادته مرة أخرى إلى المياه.