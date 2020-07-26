ستيفن سيغال يشارك في إطلاق أسماك في بحيرة بايكال... فيديو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر سيغال وهو يشارك في إطلاق أعداد كبيرة من الأسماك في بحيرة بيكال في خطوة للحفاط على هذا النوع من الأسماك.

ووفقًا للمحطة التلفزيونية الروسية"زفيزدا" فإن سيغال أكد أن هذه المبادرة تعني له الكثير باعتباره بوذيا، حيث يعتبر إطلاق الأسماك من الطقوس المهمة بشكل خاص في البوذية.

هذا وحضر رئيس جمهورية بورياتيا أليكسي تسيدينوف مأدبة الغذاء، التي أقيمت بمناسبة زيارة ستيفن سيغال.