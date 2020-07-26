لبؤة تصرخ على ملك الغابة بسبب خلافات زوجية... فيديو

نشر موقع "وايلد إينديا" مقطع فيديو لخلاف حاد بين لبؤة وأسد في حديقة بالهند.

ويظهر مقطع الفيديو مشاهد مذهلة لقتال بين عمالقة الغابة، حيث تصرخ لبؤة بشدة على أسد وتحاول مهاجمته.

وتداول المستخدمون مقطع الفيديو بشكل واسع وقارنوا خلاف الحيوانات بالعلاقات الزوجية في عديد من النكات.

وعلق أحدهم، "الحيوان الوحيد الذي يخاف منه الأسد هو امرأته فإذا كنت تخاف من امرأتك فهذا يعني أنك أسد".