30 شخصا ينقذون امرأة من الغرق في روسيا... فيديو

ووقع الحادث يوم أمس، حيث سبحت المرأة إلى منتصف النهر، لكن قوتها لم تسعفها وبدأت تغرق.

هرع شاب لمساعدتها ووصل بها إلى الشاطئ لكنه لم يستطع الخروج من المياه، بسبب الألواح الخرسانية الزلقة.

وجاء في بيان الوزارة: "قام نحو 30 شخصا من المارة بإخراج المرأة ومنقذها من النهر".

وحسب بيانات الوزارة، تتواجد المرأة في المستشفى في الوقت الحالي، ولا شيء يهدد صحتها.