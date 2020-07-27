أم تنقذ طفلتها في اللحظة الأخيرة من خاطفيها... فيديو

وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في منطقة شيكاربر السكنية في الهند، عملية خطف لطفة تبلغ من العمر 4 سنوات من أمام منزلها.

ووفقا للتقارير الإعلامية، تمكنت أم الطفلة من إنقاذها في اللحظة الأخيرة قبل أن يقوم خاطفوها بالتوجه بها إلى مكان مجهول على دراجة نارية.

وأضافت التقارير أنه تم إلقاء القبض على المجرمين بفضل جهود الأشخاص الذين لبوا نداء استغاثة الأم.

وبيّن التحقيق أنه تم استئجار المجرمين من قبل عم الطفلة، الذي كان يخطط للحصول على فدية من أخيه لسداد الديون.