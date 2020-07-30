حادثة مروعة... رجل طائر يسقط على امرأة في الشارع

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة مروعة وقعت في الهند، لرجل يسقط على امراة أثناء سيرها في الشارع.

ويبدأ المقطع المصور بسر الرجل بالقرب من سلك كهربائي، وإذا بالسلك يعلق بدراجة نارية مارة فيرفعه في الهواء حتى يسقط على المرأة.

وتكهنت مواقع أخرى أن سبب طيران الرجل هو تعرضه للصعق الكهربائي وليس بسبب سحبه بواسطة السلك الذي علق بالدراجة النارية، بحسب موقع "مومباي ميرور" الهندية.