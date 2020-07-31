تدريبات الشرطة الإسبانية على أنغام أغنية "ماكارينا"... فيديو

تداول نشطاء على موقع "تويتر" مقطعا مصورا لأفراد من الشرطة الإسبانية وهم يقومون بإجراء تدريبات على التنفس الاصطناعي على أنغام موسيقية.

ويظهر في المقطع المصور الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للشرطة الإسبانية، عدد من أفراد الشرطة وهم يقومون بإجراء تنفس اصطناعي لعدد من الألعاب المطاطية التي كانت على هيئة إنسان.

والمثير في المقطع بأن رجال الشرطة استعانوا بأغنية "ماكارينا" الشهيرة خلال التدريبات لتظهر حركاتهم بتناسق كبير مع مقاطع الأغنية الموسيقية.