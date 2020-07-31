كلب يسقط من الأريكة أثناء تشجيع فريقه المفضل... فيديو

ويظهر الفيديو أن الكلب لم يتمكن من كبح مشاعره أثناء جلوسه بالقرب من مالكته، حيث كانا يشاهدان مبارة لكرة القدم.

وفي لحظة حاسمة، قفز الكلب من فرحته، ولكنه وقع أرضا مما أثار نوبة من الضحك لدى الفتاة، وقررت مشاركة الفيديو الطريف مع العالم الرقمي.

ولم تذكر الفتاة الفريق المفضل لكلبها والذي كان يشجعه.