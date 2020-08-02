مشهد لا يصدق لرجل يقفز على غطاء شاحنة أثناء تحركها على طريق سريع... فيديو

يظهر مقطع فيديو نشره شهود عيان على فيسبوك، رجلا يتمسك بغطاء شاحنة متحركة على طريق سريع في فلوريدا.

وقال الرجل الذي قام بتصوير الفيديو، "تبا ما هذا؟" بينما تهتز الشاحنة إلى اليمين واليسار في محاولة إسقاط المتسلق.

وأوقفت الشرطة الشاحنة بعد سيرها لأميال وتم نقل الرجل إلى المشفى ولا تزال التحقيقات بالحادث جارية.