قطة تعلم صغارها طريقة الاغتسال الصحيحة... فيديو

ويظهر في الفيديو الذي تم تصويره في مدينة شنيانغ الصينية، كيف اصطف صغار القطط خلف بعضها البعض وقامت بتكرار حركات والدتهم القطة، حيث قاموا بلعق مخالبهم، وفرك أذنيهم.

وعندما تتوقف القطة الأم لتأخذ استراحة قصيرة، تقوم الهرات الصغيرة بتقليد والدتهم ثم تتوقف عن الاغتسال هي الأخرى.