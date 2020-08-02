لقطات مؤثرة لبقرة تنتظر صاحبها كل صباح لمعانقته... فيديو

وكان من المقرر ذبح البقرة عندما كان عمرها ثلاث سنوات لأنها عقيمة وغير قادرة على إنتاج الحليب، لكن مزارع وزوجته أنقذوها من حتفها وأصبحت مزرعتهما ملاذا لها.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لبقرة تنتظر مزارعا عند نافذته كل صباح لمعانقته.
وكان من المقرر ذبح البقرة عندما كان عمرها ثلاث سنوات لأنها عقيمة وغير قادرة على إنتاج الحليب، لكن مزارع وزوجته أنقذوها من حتفها وأصبحت مزرعتهما ملاذا لها.
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة على متن طائرة متجهة إلى مدينة إيبيزا الإسبانية بعدما رفض سائح ارتداء الكمامة الطبية.
ركبت حمامة على محرك طائرة أثناء إقلاعها في لندن.
تخشى الخيول مثل العديد من الحيوانات المواقف غير مألوفة، خاصة في مواجهة العدو الطبيعي، لكن ما يعتبرونه عدوا يمكن أن يكون حصانا خشبيا بسيطا.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قطة تقوم بتعليم صغارها الطريقة الصحيحة للاغتسال.
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