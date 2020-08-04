فيديو خدع الملايين... هل هذه الكباش المزينة مجهزة للتضحية في ماليزيا

حصد مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنه يظهر تزيين الأضاحي في ماليزيا، ملايين المشاهدات، لكن ادعاءهم غير صحيح.

فالفيديو ملتقط في إندونيسيا عام 2016 وليس ماليزيا ويصور مسابقة أكباش، حيث تظهر مجموعة أكباش ذات قرون ضخمة مصطفة، بعضها على ألواح خشبية وقد زُينت بحليّ وأدوات زينة أخرى.

وكتب متداولو الفيديو "الأضاحي في ماليزيا… جعلتني أستحي من أضاحينا"، ولكن بحسب فريق تقصي صحة الأخبار في فرانس برس، فإن الفيديو مصوّر في إندونيسيا ومنشور على موقع يوتيوب في 2016 بعنوان "منافسة أكباش الغاروت في القصر الرئاسي".

وقال صحافيو وكالة فرانس برس في إندونيسيا إنّ الحدث نظّمه الرئيس جوكو ويدودو في آب/أغسطس 2016 في قصر بوغور الرئاسي.

وأشاروا إلى مقاطع فيديو (1، 2) تتضمن المشاهد عينها، نشرتها مواقع إخباريّة ورسميّة عبر قنواتها على يوتيوب بتاريخ 27 آب/أغسطس 2016.