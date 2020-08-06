صراع من عالم آخر...هجوم متابدل بين كلب وسمك عبر زجاج حوض مائي..فيديو

لم تعتد الأسماك والكلاب على العيش معا، ومع ذلك، بفضل حوض السمك وجد الكائنان نفسيهما في مواجهة بعضهما مع بعض.

يظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يقف كلب أمام حوض للأسماك، وهو محير بشكل واضح من موقف إحدى السمكات، التي بدت شجاعة للغاية وهي تسعى للهجوم، بدروه حاول الكلب ابتلاع السمكة، لكن الزجاج حال دون ذلك.

مواجهة كان من الممكن أن تنتهي بأضرار أكثر من نافذة ملطخة بضربات قليلة من الكلب.