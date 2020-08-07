طاه يصنع بيتزا وهو معصوب العينين... فيديو

قام موظف في مطعم دومينوز بصنع بيتزا باحتراف، وعيناه معصوبتان في مدينة سانتا فيه في ولاية نيومكسيكو الأمريكية.

وصور موظف آخر الحدث بينما كان جرمايا البالغ من العمر 18 عاما يحضر بيتزا مع صلصة الطماطم والجبن وبيبيروني وقناع راحي على عينيه.

وحصل مقطع الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي على تسعة ملايين مشاهدة، وقال المصور: "فعلنا ذلك لأننا اعتقدنا أن الأمر سيكون ممتعا، فأضفنا الصلصلة والجبن لكننا لم نضعه بالفرن".