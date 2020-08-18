في دقيقتين... سرقة صراف آلي باستخدام شاحنة... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم تصويره من كاميرات مراقبة موضوعة أمام أحد المتاجر في حي "إيست فيلج" في مدينة نيويورك، لعملية سرقة تمت في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة 14 أغسطس/آب.