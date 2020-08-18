شرطي ينقذ حياة رجل سقط على سكة المترو في موسكو... فيديو

أنقذ شرطي في إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة الروسية، موسكو، حياة رجل فقد توازنه خلال وقوفه على الرصيف ليسقط على سكة المترو.

والتقطت كاميرات مثبتة في مكان الحادث، عملية الإنقاذ والتي أظهرت فقدان الرجل توازنه وسقوطه على سكة المترو، في الوقت الذي هرع إليه شرطي متواجد في المنطقة، ليحاول سحبه الى الرصيف.

وقف الرجل محاولا الصعود قبل أن يلوح الشرطي بيده لسائق قطار المترو بالتوقف، ويقوم بسحبه الى الرصيف قبل ثوان من وصول القطار.