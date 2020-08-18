حفل ضخم في مسبح بالمدينة التي انتشر منها كورونا للعالم... فيديو

احتشد الآلاف من رواد الحفلات في مسبح خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان، وسط الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة.

وامتلأ منتزه "ووهان مايا" المائي الشهير بالناس وهم مرتدون ملابس السباحة وقد جلس العديد منهم على قوارب مطاطية من دون احترام لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الحديقة المائية التي حددت الحضور بنسبة 50 بالمئة من طاقتها قدمت تخفيضات بنصف السعر للزوار من الإناث. وارتدى البعض من المحتفلين سترات نجاة.

يذكر بأن الحديقة المائية أعيد افتتاحها في يونيو/ حزيران الماضي بعد أن رفعت ووهان تدريجيا إجراءات الحجر بعد إغلاق دام 76 يوما وقيودا صارمة لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس التاجي.