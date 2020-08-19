خطة محكمة من سحليتين لسرقة بيوض أنثى التمساح... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد عملية محكمة من قبل سحليتين لسرقة بيوض أنثى التمساح.

ويظهر الفيديو المتداول أنثى التمساح وهي تضع بيوضها في محمية نغوينيا الطبيعية في جنوب أفريقيا.

ويبدو أن السحالي انتبهت للأمر، ووضعت خطة للحصول على البيض، حيث اقتربت إحداهما من التمساح للفت انتباهه، وقد نجحت في ذلك.

وعندما ابتعدت أنثى التمساح من البيض، توجهت الأخرى وبدأت بالحفر وسرقة البيض وفرت هاربة.