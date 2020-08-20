قرويون ينقذون سائق حافلة ثم يسرقونه... فيديو

فقد سائق شاحنة تابعة لمزرعة دواجن بالقرب من قرية أتماكور الهندية، في 16 أغسطس/ آب، السيطرة على شاحنته، وتعرض لحادث سير حيث انقلبت الشاحنة التي كانت تحمل نحو 800 دجاجة حية.

وهرع سكان القرى المجاورة إلى موقع الحادثة وقاموا بمساعدة السائق وإخراجه من الشاحنة، وبعد ذلك بدؤوا سرقة الدجاج قبل أن تقوم رافعة برفع الشاحنة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

ولم يتم ذكر أي معلومات وتفاصيل عن الحادثة، ومصير الأشخاص الذين قاموا بسرقة الدجاج.