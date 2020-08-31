لحظة سقوط طفل مصري في بلاعة صرف صحي... فيديو

ويظهر الفيديو لحظة سقوط الطفل في بلاعة صرف صحي كان غطاؤها مفتوحا، وذلك أثناء سير الطفل رفقة والدته في محافظة كفر الشيخ، شمالي مصر.

وفور سقوط الطفل في البلاعة هرع أحد المارة بالنزول لإنقاذ الطفل، فيما ظلت الأم تصيح بفعل صدمتها من الحادث الذي وقع لطفلها.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن الأهالي نجحوا في إخراج الطفل من البلاعة إلا أنه فاقد الوعي وفي حالة حرجة.