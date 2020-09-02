ببغاء يقلد صوت بيونسيه بشكل مثير في حديقة حيوانات... فيديو

أثار ببغاء في حديقة حيوانات في بريطانيا دهشة زوار الحديقة بطريقة تقليده لصوت المغنية الشهيرة الأمريكية، بيونسيه، بشكل مذهل.

الببغاء المعروف باسم "تشيكو" يعيش في حديقة "لينكولن شاير" للحياة البرية في فريسكني، أثار دهشة زوار الحديقة بأدائه لإحدى أغاني بيونسيه الشهيرة المعروفة باسم "If I Were A Boy".

ويظهر المقطع المصور لحظة أداء الببغاء للأغنية، وقد تجمع حوله الكثير من زوار الحديقة في حالة من المرح والضحك.