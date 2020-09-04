صقر يصطدم بحائط أثناء محاولته افتراس سنجاب... فيديو

وثقت كاميرات المراقبة الخارجية لأحد المنازل في مدينة أربانا الأمريكية، عملية افتراس فاشلة قام بها صقر بحق سنجاب صغير.

وأخطأ الطائر المفترس في حسابته، حيث ارتطم بجدار لم يلاحظه أثناء عملية الافتراس.

وتمكن السنجاب من الهرب عبر تشقق صغير في السياج. ويظهر الفيديو كما لو أن الصقر دخل في حالة استغراب لما حصل له، وبعد فترة وجيزة عاد إلى رشده وطار بعيدا عن مكان الحادثة.