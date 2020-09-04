كلبة مشردة فقدت صغارها تتبنى قططا يتيمة... فيديو

أنجبت كلبة مشردة، كانت في مقر تابع لمنظمة حماية الحيوان "Sunshine Dog Rescue" الأمريكية، عددا من الجراء قبل المدة الزمنية المحددة، ما أدى إلى موتها جميعا بعد فترة قصيرة.

وقدمت، أنيتا أوسا، مؤسسة المنظمة، إلى الكلبة التي حصلت على اسم "جورجيا" ثلاث قطط صغيرة يتيمة.

وعلى ما يبدو، أن الكلبة المفجوعة بصغارها، بدأت بحضانة القطط الصغيرة وقامت بإطعامها وتربيتها كما لو كانت من لحمها ودمها.