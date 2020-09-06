"طائرة المستقبل" تحلق بنجاح للمرة الأولى ويمكن أن تحمل الركاب في أجنحتها..فيديو

طور باحثون من جامعة دلفت الهولندية للتكنولوجيا طائرة مستقبلية موفرة للوقود يمكن ان تحمل الركاب في أجنحتها بالإضافة لامتلاكها مقصورة ركاب فريدة.

وتمكن الباحثون من إجراء أول رحلة ناجحة للطائرة من طراز "Flying-V"، من خلال التحكم بها عن بعد.

ووصلت سرعة الطائرة لـ80 كيلومترا في الساعة، ويقع قسم الشحن وخزانات الوقود في الأجنحة، ويأمل الخبراء في أن الشكل الديناميكي للطائرة سيقلل من استهلاك الوقود بنسبة 20٪ مقارنة بطائرات اليوم.

يخطط الخبراء لاستخدام البيانات التي جمعوها خلال الرحلة التجريبية لبناء نموذج ديناميكي هوائي للطائرة، مما يسمح لهم ببرمجتها في جهاز محاكاة طيران للاختبارات المستقبلية، وتحسين الرحلات الجوية، بحسب ما نقل موقع "سي ان ان".