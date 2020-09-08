إنقاذ جمل من موقف حرج في كازاخستان... فيديو

أنقذ موظفون جملا وقع في مصرف مياه في كازاخستان.

ووجد العمال الجمل في موقف حرج وهو مستلق على ظهره لا يستطيع الوقوف.

واستخدم المنقذون معدات التسلق لإخراج الحيوان الكبير من المصرف ثم ساعدوه للوقوف على رجليه مجددا.

ووفقًا لأحد موظفي وزارة الطوارئ: "في حال بقي الجمل على ظهره لبضع ساعات أخرى، فمن المحتمل أن يكون قد نفق".