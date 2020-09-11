فيديو... معلم يشرح لطلابه عبر "منصة مدرستي" أثناء غسيل الكلى

وواصل المدرس الشرح خلال تواجده على جهاز الغسيل الكلوي، متناسيا آلامه ومشاكله الصحية حتى لا يفوت الدروس على الطلاب.
وأظهر المقطع المعلم وهو يشرح بينما تتصل به أجهزة ومعدات الغسيل الكلوي فيما تجاوب معه الطلاب عن بعد.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر معلم سعودي وهو يشرح لطلابه عبر "منصة مدرستي" في أثناء غسيل كليتيه.
وواصل المدرس الشرح خلال تواجده على جهاز الغسيل الكلوي، متناسيا آلامه ومشاكله الصحية حتى لا يفوت الدروس على الطلاب.
وأظهر المقطع المعلم وهو يشرح بينما تتصل به أجهزة ومعدات الغسيل الكلوي فيما تجاوب معه الطلاب عن بعد.
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