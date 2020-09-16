زائر غريب يرن جرس منزل ليلا ويخيف سكانه... فيديو

أثار رنين جرس الباب في وقت متأخر من الليل خوف أصحاب المنزل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشفت صاحبة المنزل أنها كانت الساعة العاشرة مساء عنما سمعت صوت الجرس، وقد استغربت كثيرا فهي تعيش في حي هادئ ولم تتوقع زوارا في هذه الساعة.

وبعد مرور بعض الوقت سمعت رنة الجرس مرة أخرى، حينها أسرعت لمشاهدة كاميرا المراقبة مع زوجها، وبدؤوا بالضحك، فالزائر الغريب كان مجموعة من الدببة.