"أنا جائعة".. إمرأة تهدد بطعن عاملة "كنتاكي" رفضت طلبها... فيديو

قفزت عميلة غاضبة في مطعم "KFC" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى المنضدة، وهددت بطعن العاملة بعد رفضها تقديم الخدمة لعدم ارتداء العميلة للقناع الطبي.

وصرخت المرأة الغاضبة: "أنا جائعة... اعطوني شيء لآكله"، بحسب ما ذكرت صحيفة "New York Post" الأمريكية.

وردت الموظفة في مطعم الوجبات السريعة بأن خدمة العملاء الذين لا يرتدون قناع الوجه تتعارض مع سياسة المطعم، قائلة: "لا أستطيع ... سأطرد"، لكن ذلك لم يهدئ من روع المرأة الغاضبة.