إنقاذ يوناني كاد يموت بعد غرق سيارته... فيديو

ويظهر الرجل في الفيديو يلوح لرجال الحماية المدنية الذين يجرون عمليات إنقاذ في المناطق المنكوبة، حيث يهرعون إليه بعد أن غمرت المياه سيارته بالكامل وكادت تبتلعه هو الآخر.

ووصل رجال الإنقاذ في الوقت المناسب حيث نجحوا في انتشاله من المياه واصطحابه بالقارب إلى بر الأمان.

يذكر أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة وعواصف رعدية بجزيرة إيفيا اليونانية خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضي.