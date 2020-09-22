فيضان نهر ضخم يجرف عددا من السيارات في الصين... فيديو

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أنه كان من المتوقع أن تكون حالة الطقس سيئة، ولكن لم يكن من المتوقع أن تكون سيئة إلى هذا الحد.
كما أكدت السلطات في المدينة على مواطنيها ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العواصف المتوقعة في الأيام المقبلة.
التقطت كاميرات المراقبة مجموعة من الصور لفيضان نهر "كيانتانغ" في مدينة "هنغزهو" الصينية، مخلّفا أضرارا مادية كبيرة.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أنه كان من المتوقع أن تكون حالة الطقس سيئة، ولكن لم يكن من المتوقع أن تكون سيئة إلى هذا الحد.
كما أكدت السلطات في المدينة على مواطنيها ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العواصف المتوقعة في الأيام المقبلة.
وثقت كاميرا مثبتة في إحدى السيارات حادثا غريبا في موقف سيارات في هونغ كونغ، حيث كانت بطلة الفيديو شابة قليلة الخبرة.
احتفل أنصار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعيد ميلاده في 19 سبتمبر/ أيلول، حيث نظموا تجمعات وقاموا باحتفالات في جميع أنحاء البلاد.
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة خروج حوت قاتل إلى اليابسة وافتراسه صغير فقمة على ساحل بونتا نورتي في الأرجنتين.
عرضت شبكة "يورو نيوز" مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ رجل يوناني كاد يموت غرقا بفعل الفيضانات التي اجتاحت البلاد.
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