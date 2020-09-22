فيضان نهر ضخم يجرف عددا من السيارات في الصين... فيديو

التقطت كاميرات المراقبة مجموعة من الصور لفيضان نهر "كيانتانغ" في مدينة "هنغزهو" الصينية، مخلّفا أضرارا مادية كبيرة.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أنه كان من المتوقع أن تكون حالة الطقس سيئة، ولكن لم يكن من المتوقع أن تكون سيئة إلى هذا الحد.

كما أكدت السلطات في المدينة على مواطنيها ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العواصف المتوقعة في الأيام المقبلة.