شاهد كيف دافعت بجعات عن صغارها ضد غراب أراد افتراسهم... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة محاولة غراب شرس افتراس صغار بجعة بالقرب من أحد البحيرات في أستراليا.

ووفقا لصاحب الفيديو، فإن الأب سارع لصد هجمات الغراب، الذي لم يتوقف عن محاولاته لمدة 20 دقيقة.

وأضاف أن الصغار كانوا في البركة ومن ثم تبعوا أمهم إلى اليابسة القريبة، وفجأة ظهر غراب وحاول أن ينقض عليهم، وعندها بدأت معركة طويلة، حيث كان الأب يحاول صد الهجمات، بينما الأم كانت تحميهم بالبقاء بالقرب منهم.

ولم يتمكن الغراب من الحصول على مراده، وعادت الصغار إلى البحيرة بأمان دون أن يصاب أحد منهم بأذى.