قطة رياضية تلتقط الكرة بمهارة... فيديو

تداول المستخدمون مقطع فيديو بشكل واسع لرياضية شابة وهي تلعب الغولف مع قطتها.

ويظهر في مقطع الفيديو، الشابة وهي ترمي الكرة باستخدام عصا الغولف نحو القطة التي تلتقطها بمهارة.

I have seen worst fielders I can assure you! #whatacatch #gothim pic.twitter.com/qnP0YpPADO — Dean Jones AM (@ProfDeano) August 4, 2020

وحصل مقطع الفيديو الذي نشره معلق رياضي أسترالي سابق دين جونز على تويتر، على أكثر من 700 ألف مشاهدة.