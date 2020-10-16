سائق شاحنة ینجو بأعجوبة من إطلاق نار أثناء قيادته... فيديو

نجا سائق شاحنة بأعجوبة من حادث إطلاق نار عليه أثناء قيادة شاحنته على أحد الطرق السريعة في جنوب أفريقيا.

والتقط الفيديو بواسطة كاميرا مثبتة على لوح التحكم في الشاحنة، حيث يظهر السائق وهو يتفادى وابلا من الرصاص أطلقه مسلحون اعترضوا طريقه.

ويظهر السائق في بداية الفيديو وهو يستمتع بالموسيقى أثناء القيادة، قبل أن يباغته قطّاع طرق حاولوا إيقافه بإطلاق النار، لكنه واصل سيره، إلا أن زجاج مقصورة الشاحنة الجانبي تحطم دون أن يصاب السائق بأذى.