حوت أزرق ضخم يرعب طاقم صيد في عرض المحيط... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حوتا أزرق يقطع طريق أحد زوارق الصيد في المحيط الهادي.

واستغل الصيادون بشكل سريع هذه اللحظة ليقوموا بتصوير الحوت الضخم وهو يشق الأمواج، على بعد أمتار قليلة من القارب.

​وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل روادها.