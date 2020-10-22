شاهد لحظة انقطاع التيار الكهربائي أثناء مقابلة مع رئيس وزراء لبنان الأسبق... فيديو

في العديد من الرياضات، بالإضافة إلى الجوائز للفائزين في المسابقات، هناك أيضًا جوائز منفصلة لأولئك الذين بذلوا قصارى جهدهم، وقاتلوا بشدة، لكنهم لم يصلوا إلى المراكز الثلاثة الأولى أو حتى المراكز العشرة الأولى.