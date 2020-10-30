قط بري جريء يصعد على عمود كهرباء في روسيا... فيديو

تداول المستخدمون بشكل واسع مقطع فيديو لصعود حيوان الوشق على قمة عمود كهرباء في منطقة سفيردلوفسك.

تُظهر اللقطات كيف يجلس الحيوان على قمة أحد الأعمدة بينما يراقبه السكان بفضول.

ووفقا لشهود عيان، كان هناك قطتان بريتان في البداية، لكن واحدة منهما هربت.