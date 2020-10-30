يرقة تشبه الثعبان ولها قدرة مذهلة على التمويه... فيديو

تداولت بعض قنوات موقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر نوعا غريبا ليرقات تشبه إلى حد كبير الثعابين، إلا أنها أصغر حجما وأكثر وداعة.

وأوضحت قناة "متع عقلك" أن تلك اليرقة هي لفراشة شجيرة التوابل، مشيرة إلى أن لها قدرة مذهلة على التلون وللتكيف حسب البيئة المحيطة.

وأضافت القناة أن لتلك اليرقة دوائر كبيرة سوداء على رأسها تشبه عينيّ ثعبان كنوع من الدفاع والتمويه، لكنها ليست عينيها الحقيقية، ورغم محاولاتها للتمويه حتى تصبح مثل الثعابين إلا أن شكلها ألطف بكثير.