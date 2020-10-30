فيديو لرجل ينجو من الموت مرتين خلال ثوان بعد حادث مخيف

التقطت إحدى الكاميرات حادثا بين سيارتين كاد أن يذهب ضحيته رجلا كان مارا بالصدفة بالقرب من مكان الواقعة.

نجا أحد المشاة في مدينة بيسك الروسية مرتين من الموت في بضع ثوان عندما صادف مروره اصطدام سيارتين مسرعتين ببعضهما البعض.

ويظهر الفيديو كيف نجا الرجل أول مرة عندما اصطدمت السيارتين قبل ثانية من مروره، وثاني مرة عندما كاد أن يقع عمود الكهرباء عليه بعد أن كسرته إحدى السيارتين.

تفاديا لحادث خطير، كاد الرجل أن يسقط تحت عمود، ولكن حتى ذلك الحين كان الحظ في جانبه.