بالفيديو... مدونة تكشف طريقة فعالة لتنظيف الأحذية البيضاء

نشرت مدونة أسترالية في صفحتها على "إنستغرام" فيديو يظهر طريقة رخيصة وفعالة لتنظيف الأحذية البيضاء.

تكشف تينا أبيسيكارا خلال الفيديو أنها تستخدم إسفنجة تنظيف ماركة "Chux"، التي تباع مقابل أربعة دولارات، لغسل أحذية رياضية بيضاء.

وفقًا لها، فإن الإسفنجة لا تنظف الأحذية من الأوساخ فحسب، بل تزيل التجاعيد التي تتشكل أثناء التآكل المستمر.

ويظهر في الفيديو كيف تغمس المدونة الإسفنجة في الماء، ثم تمسح بها حذاء "لاكوست" الرياضي ليتحول إلى حذاء وكأنه جديد.

من جانبهم شكر المتابعون المدونة على النصيحة أسفل المنشور وكتبوا : "شكرًا جزيلاً على هذه الطريقة!"، "رائع، سأحاول بالتأكيد". "أخيرًا، عثر شخص ما على منظف أحذية رخيص الثمن". "ممتاز، شكرًا".