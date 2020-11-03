خنزير يتغلب على ضبع شرس بدهاء... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو ضبعا بنيا يتسلل للقبض على فريسته في حديقة "كروغر" الوطنية بجنوب أفريقيا.
وحدثت الواقعة خلال النهار، حيث اعتبر الحيوان المفترس إنه قد التقط عشاءه، إلا أن خنزير الأرض كان أكثر دهاء وفر إلى مخبئه تحت الأرض.
نقلت قناة متخصصة بحياة الحيوانات البرية "كروغر سايتينغس"، مشهدا نادرا لمطاردة ضبع لخنزير الأرض الذي تمكن من الفرار من الحيوان الشرس بدهاء.
ويظهر مقطع الفيديو ضبعا بنيا يتسلل للقبض على فريسته في حديقة "كروغر" الوطنية بجنوب أفريقيا.
وحدثت الواقعة خلال النهار، حيث اعتبر الحيوان المفترس إنه قد التقط عشاءه، إلا أن خنزير الأرض كان أكثر دهاء وفر إلى مخبئه تحت الأرض.
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