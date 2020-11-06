عامل تنظيف نوافد ناطحة سحاب يلاعب قطا من خارج النافذة... فيديو

يعد طائر العقاب من الطيور الجارحة القوية، التي تمتلك أجنحة طويلة تمكنها من التحليق على ارتفاعات عالية، إضافة إلى جسم ضخم يمكنها من الانقضاض على فرائسها بسرعة هائلة.