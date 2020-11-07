رد فعل مؤثر لامرأة عجوز بعد منعها من عناق ابنتها بسبب كورونا... فيديو

قامت امرأة بزيارة والدتها العجوز المصابة بالخرف في دار رعاية المسنين رغم زيادة انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ويظهر الفيديو، كيف تنهار دورين موريس البالغة من العمر 85 عاما بالبكاء بعد إبلاغها بمنع دخول ابنتها إلى الدار.

وحاولت الابنة بالتخفيف عن والدتها عبر النافذة قائلة، "لا تبكي، لا أستطيع الدخول بسبب هذا المرض البغيض".