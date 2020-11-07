رد فعل مؤثر لامرأة عجوز بعد منعها من عناق ابنتها بسبب كورونا... فيديو

ويظهر الفيديو، كيف تنهار دورين موريس البالغة من العمر 85 عاما بالبكاء بعد إبلاغها بمنع دخول ابنتها إلى الدار.
وحاولت الابنة بالتخفيف عن والدتها عبر النافذة قائلة، "لا تبكي، لا أستطيع الدخول بسبب هذا المرض البغيض".
قامت امرأة بزيارة والدتها العجوز المصابة بالخرف في دار رعاية المسنين رغم زيادة انتشار فيروس كورونا حول العالم.
ويظهر الفيديو، كيف تنهار دورين موريس البالغة من العمر 85 عاما بالبكاء بعد إبلاغها بمنع دخول ابنتها إلى الدار.
وحاولت الابنة بالتخفيف عن والدتها عبر النافذة قائلة، "لا تبكي، لا أستطيع الدخول بسبب هذا المرض البغيض".
نشر مدرب الفنون القتالية والنجم العالمي السابق، رافائيل كورديرو، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" في حصة تدريبية.
كسر عامل تنظيف نوافذ ناطحات سحاب، روتين العمل اليومي، بملاعبته قطا أسود صغيرا داخل النافذة، مما دعا صاحب القط لتصوير هذه الحادثة.
قام سائق فيراري من طراز "812 سوبرفاست" بجولة في لندن بعد إغلاق نظام التحكم بالانزلاق، فخرجت السيارة عن السيطرة وتعرض لحادث.
يعد البحث عن الطعام هو الهدف الأول لكل الحيوانات، التي يمكن أن تقطع مسافات طويلة للحصول عليه.
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