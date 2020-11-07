ديك يحمل صديقه الجرو الصغير على ظهره... فيديو

ويظهر الفيديو، كيف يركب الجرو الأبيض الصغير على ظهر ديك كبير، وكأنهما أقرب الأصدقاء.
أثار مقطع فيديو لصداقة غريبة بين جرو وديك إعجاب النشطاء على انستغرام.
ويظهر الفيديو، كيف يركب الجرو الأبيض الصغير على ظهر ديك كبير، وكأنهما أقرب الأصدقاء.
حصد مقطع فيديو، يُظهر مواجهة جرت في حفلة عائلية بين الزوج وصديقه، على أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد نشره على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي المشهورة.
تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يرصد لحظة انتقام بقرة من صاحبها أثناء حلبه لها.
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق دراجة نارية وهو يعبر دوامة ترابية في مدينة بروليتارسك بروسيا في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
قامت امرأة بزيارة والدتها العجوز المصابة بالخرف في دار رعاية المسنين رغم زيادة انتشار فيروس كورونا حول العالم.
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