لحظة اندلاع حريق في محرك طائرة إيرانية... فيديو

وذكرت "RT" أن الطائرة تتبع لشركة "هما" الإيرانية وكانت في رحلة انطلقت من طهران متجهة إلى دزفول جنوبي البلاد، لكنها اضطرت للعودة إلى طهران بعد نحو نصف ساعة من الإقلاع والهبوط بسلام من دون أية إصابات.

يشار إلى أن الفيديو يسجل صوت مضيفة من أفراد طاقم الطائرة أثناء الهبوط وهي تطلب من الركاب الهدوء واستخدام وسائل الإنقاذ إذا اقتضت الحاجة.